Da Secret Wars a She-Hulk: tutti i nuovi rumor sui Marvel Studios che invadono il web

La Fase 4 del Marvel Cinematic Universe è stata ufficialmente annunciata lo scorso San Diego Comic-Con ma, nonostante questo, sappiamo ancora ben poco su quello che ci aspetta da qui a 5-6 anni.

Ora alcune potenziali informazioni (rumor) sul futuro dei Marvel Studios provengono da TvO dei the Lords of the Long Box che, citando una fonte interna, ha condiviso in rete quel che sa e ha sentito. Chiaramente stiamo parlando di rumor non confermati e, quasi sicuramente, molti di questi saranno dei falsi, ma nel dubbio vi riportiamo tutto ciò che è stato divulgato, ricordandovi di prendere il tutto con le 'pinze' fino a conferma ufficiale (o eventuale smentita).

MARVEL STUDIOS

Secret Wars dovrebbe essere il prossimo mega-evento dello studio alla "Endgame" e sarà 'costruito' durante le Fasi 4, 5 e 6. La Marvel adatterà molto di più la run a fumetti del 2015. La Terra diventerà Battleword e sarà mappata stile Il Signore degli Anelli, ma con un twist. Il Dottor Destino controllerà l'Europa, il Mandarino l'Asia, il Teschio Rosso tornerà per controllare gli Stati Uniti d'America.

aprirà le porte al soprannaturale e al multiverso nel MCU. Namor sarà effettivamente il villain di Black Panther 2 . Dwayne 'The Rock' Johnson è in lizza per interpretarlo dopo esser rimasto deluso dalla DC e dal budget proposto per il loro Black Adam .

è stato discusso come potenziale villain del film sugli X-Men. Donnie Yen è stato vicinissimo ad ottenere la parte del Mandarino ma è stata poi affidata a Tony Leung. In Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings , inoltre, dovrebbe esordire Fin Fang Foom e dei concept sul personaggio già esistono.

è stato vicinissimo ad ottenere la parte del Mandarino ma è stata poi affidata a In , inoltre, dovrebbe esordire e dei concept sul personaggio già esistono. La Marvel sta discutendo della possibilità di coinvolgere Wesley Snipes nel film su Blade , anche nei panni di Dracula; un altro potenziale nome per il ruolo è Giancarlo Esposito . Rispetto alle voci di corridoio che circolano, sembra che Esposito non sia in lizza per la parte di Norman Osborn.

nel film su , anche nei panni di un altro potenziale nome per il ruolo è . Rispetto alle voci di corridoio che circolano, sembra che Esposito non sia in lizza per la parte di Norman Osborn. Parlando dei Fantastici Quattro , sembra che Kevin Feige sia un fan della run a fumetti di John Byrne . Non c'è alcuna verità sui rumor riguardanti Galactus vs. Tyrant ma sembra che gli Araldi di Galactus saranno introdotti nel MCU e che la prima sarà Frankie Raye , che seguirà Silver Surfer .

, sembra che sia un fan della run a fumetti di . Non c'è alcuna verità sui rumor riguardanti Galactus vs. Tyrant ma sembra che gli Araldi di Galactus saranno introdotti nel MCU e che la prima sarà , che seguirà . In Spider-Man 3 Peter Parker avrà bisogno di un avvocato e, rispetto ai rumor su Matt Murdock/ Daredevil , sembra che la Marvel stia puntando di più su Jennifer Walters/ She-Hulk .

Peter Parker avrà bisogno di un avvocato e, rispetto ai rumor su Matt Murdock/ , sembra che la Marvel stia puntando di più su Jennifer Walters/ . Marvel potrebbe permettere a Sony di integrare Venom nel MCU con la possibilità che il terzo film sia Maximum Carnage.

nel MCU con la possibilità che il terzo film sia Deadpool sarà parte del MCU ma non ci sono ancora piani concreti. I film rated R del MCU usciranno distribuiti dalla Fox.

MARVEL TV

Sembra che Kevin Feige (Marvel Studios) e Jeph Loeb (Marvel Television) siano scesi a compromessi per lavorare insieme.

(Marvel Studios) e (Marvel Television) siano scesi a compromessi per lavorare insieme. La Marvel TV su Hulu si collegherà al MCU cinematografico tramite Ghost Rider

L'idea è di riportare i personaggi Netflix come Daredevil su Hulu tra 2-3 anni.

su Hulu tra 2-3 anni. Tutti i personaggi ex-Netflix/Hulu potrebbero apparire in Secret Wars

Moon Girl dovrebbe debuttare su Disney+

Il primo dei prossimi film prodotti dallo studio sarà Vedova Nera, in arrivo a maggio 2020.