Avengers: Secret Wars sarà diretto dallo stesso di Black Panther? Risponde Ryan Coogler

Black Panther: Wakanda Forever è alle porte. Il film, che arriverà nelle sale il prossimo 9 novembre, sarà un commosso omaggio a Chadwick Boseman e un modo per esplorare ancor di più il Wakanda. Il regista Ryan Coogler è tra i nomi più richiesti dai fan per quanto riguarda la regia di Secret Wars.

Dopo l'annuncio di Destin Daniel Cretton al timone di Avengers: Kang Dinasty, sembra che i Marvel Studios vogliano puntare sempre di più su registi del loro "alveare" cresciuti sotto la loro cura e capaci di raccontare storie meno convenzionali e più basate sull' identità culturale e politica. Ryan Coogler, con molta probabilità, è colui che meglio incarna questo prototipo di cineasta.

Nonostante alcuni rumor tengano molto in considerazione l'idea di Ryan Coogler alla regia di Secret Wars, pare che il regista non stia ancora pensando a questa possibilità. I fan, dopo gli eccellenti risultati di Black Panther e le ottime recensioni di questo secondo capitolo in arrivo, stanno chiedendo a gran voce che sia assegnata la direzione della conclusione della Saga del Multiverso ad un regista dalla forte personalità come lui. Nonostante le tantissime richieste, alla domanda, il cineasta ha risposto con un semplice "Di cosa stai parlando? Non so niente, sto solamente cercando di finire questo".

Insomma, al momento si sa molto poco sui due nuovi film degli Avengers in arrivo nei prossimi anni. L'unica sicurezza è che Kang Dinasty e Secret Wars non avranno lo stesso regista. Infatti, dopo l'annuncio di Cretton poco dopo il D23, le voci a riguardo sono iniziate a rincorrersi. Cosa ne pensate? Raccontatecelo nei commenti!