Secret Wars sarà il prossimo megacrossover della Marvel? Parla Kevin Feige

Con l'introduzione del concetto di Multiverso nel MCU grazie a Loki, si vocifera sempre più l'arrivo di un prossimo, grande, crossover: Secret Wars. Kevin Feige, Presidente dei Marvel Studios, si è espresso in merito.

Come sappiamo il finale di Loki ha introdotto il personaggio di Kang il Conquistatore, noto anche come Colui che Rimane. Proprio la sua variante avrebbe scatenato una guerra Multiversale, che poi lui è riuscito a fermare, come abbiamo ascoltato dal racconto di Kang nel finale della serie. La serie ha posto le basi del Multiverso, e dei prossimi film in arrivo di Spider-Man: No Way Home, Doctor Strange in the Multiverse of Madness, e Ant-Man and the Wasp: Quantumania. Ora la questione è: tutto questo finirà con un grande crossover, proprio come i film degli Avengers, che potrebbe essere Secret Wars?

"Ho sentito quelle voci. Perché tutti ne parlano adesso? Questo è quello che voglio sapere", ha detto Feige in un'intervista esclusiva a ComicBook. "Penso che una persona ne scriva, e poi un'altra persona ne scriva, e poi tutti ne scrivono, e poi sta succedendo".

Ma cosa è Secret Wars? Si tratta di un mega-crossover scritto negli anni '80 da Jim Shooter, in cui vediamo supereroi come Spider-Man, alcuni dei Fantastici Quattro, gli X-Men, e gli Avengers contro Kang il Conquistatore e Doctor Doom. Nel 2015 Jonathan Hickman ha scritto un altro Secret Wars che vede più universi combattere per la sopravvivenza in una Guerra Multiversale. E' proprio a questi fumetti che potrebbe ispirarsi la Marvel. E sembra un'opzione credibile proprio perché di una Guerra Multiversale ne aveva già parlato il Kang di Loki.

"Secret Wars è un grande, gigantesco crossover. Ci sono molti fantastici, giganteschi crossover che potremmo [adattare] - è il continuo imbarazzo della scelta che abbiamo fra le ricchezze della Marvel Comics", ha detto Feige. "Il che è davvero, penso, senza precedenti in una narrativa di fantasia in corso. E possiamo sederci qui con il nostro 25° film in uscita, Shang-Chi; abbiamo già iniziato le riprese del nostro 31° e 32° lungometraggio MCU [si tratta di The Marvels and Quantuamnia], non contando che avremo presto circa sette, otto serie Disney+, eppure ti vengono sempre chieste informazioni su altre cose che non hai ancora iniziato a toccare. E questo è notevole. "