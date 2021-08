Secret Wars, i Marvel Studios preparano l'adattamento? Ecco cosa lo fa pensare

Ora che il concetto di Multiverso sta prendendo piede anche nel MCU, è difficile dire quale direzione esattamente prenderanno i Marvel Studios in futuro. Ma c'è una storyline che tutti vorrebbero vedere e che sembra essere stata già anticipata: Secret Wars. E ora la compagnia si starebbe muovendo proprio in quella direzione...

In un recente panel della Megacon di Orlando, l'autore dell'originale miniserie Secret Wars Jim Shooter ha infatti rivelato di aver ricevuto una chiamata dai Marvel Studios per accaparrarsi i diritti di personaggi inerenti proprio a quella run fumettistica.

"Questo clown della Marvel, non un editor ma un esecutivo della divisione property management, cosa che ho trovato un po' strana, mi chiama e mi chiede se volessi scrivere un romanzo di Secret Wars" racconta Shooter, spiegando come in allegato gli sia stata mandata una cartella molto voluminosa con le basi per un contratto decisamente poco accettabile.

Dopo aver rifiutato l'offerta, Shooter riceve un'altra chiamata, questa volta da David Bogart, Senior Vice President of Operations & Procurement of Publishing di Marvel Entertainment, che si scusa e gli spiega meglio la situazione.

Pare infatti che l'azienda stesse cercando di acquisire anticipatamente i diritti di alcuni personaggi, come ormai fanno un po' tutti ad Hollywood per essere sicuri al 100% di non incorrere in cause legali.

"Non avevano nemmeno un pezzo di carta che fossero in possesso di Beyonder, Titania, Vulcano e altri personaggi, la nuova Spider-Woman e l'intera cosa del costume nero. Nemmeno un pezzo di carta" continua Shooter.

E durante questa conversazione, pare che sia venuta fuori l'indiscrezione...

"Tutto questo significa che state realizzando un film, vero?" chiede a questo punto Shooter.

"Cosa? Non mi è permesso dirtelo" risponde Bogart.

"Credo che tu l'abbia appena fatto" conclude Shooter.

Di certo, anche se ci volessero anni prima che un film di Secret Wars possa vedere la luce, una mossa del genere fa pensare che comunque è una delle direzioni che il MCU prenderà in futuro, e che i Marvel Studios, come sempre, si portano avanti con il lavoro.

Voi che ne pensate? Quando vedremo la storyline sullo schermo? Fateci sapere nei commenti.