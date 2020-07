Secret Wars, un irresistibile fan poster immagina il ritorno dei Russo ai Marvel Studios

Dopo il record di incassi di tutti i tempi con Avengers: Endgame, i fratelli Anthony e Joe Russo hanno deciso di prendersi una pausa dall'Universo Cinematografico Marvel, anche se i due registi non hanno mai chiuso la porta in faccia a Kevin Feige e a un loro possibile ritorno, magari per un adattamento della saga Secret Wars...

I Russo si sono più volte sbilanciati negli ultimi tempi, suggerendo che un loro ritorno ai Marvel Studios sarebbe possibile se un giorno questi decidessero di mettere in piedi un adattamento della saga fumettistica Secret Wars che coinvolge nuovamente gli Avengers, i supereroi più potenti dell'universo. Per il momento, i due cineasti si stanno concentrando su diversi progetti di natura più ridotta rispetto ai giganteschi blockbuster e cinecomic Marvel, su tutti il successo action di Netflix Tyler Rake, scritto da Joe Russo e prodotto insieme al fratello, di cui si sta procedendo con lo sviluppo del sequel con Chris Hemsworth. I Russo stanno anche aspettando di poter distribuire Cherry, il film con protagonista Tom Holland, altra vecchia conoscenza dai Marvel Studios.

Proprio nelle ultime ore, BossLogic ha diffuso un suggestivo fan poster che immagina un film targato Marvel Studios su Secret Wars, indicandolo già come il più grande film Marvel mai concepito. Tra i titoli in sovraimpressione, ovviamente, piazza in evidenza un "Diretto dai fratelli Russo", immaginando quindi il loro ritorno ai Marvel Studios per l'epico crossover. In un poster successivo, poi, BossLogic immagina Spider-Man con il costume nero in Secret Wars, così come gli altri personaggi come Magneto, Beyonder, Silver Surfer e il tribunale vivente.

In una recente intervista, proprio i Russo avevano suggerito un possibile adattamento di Secret Wars più epico di Endgame: "Sarebbe il più grande film che puoi immaginare, ed ciò che ci entusiasma di quella storia: sarebbe ancora più ambizioso dell'Infinity Saga".