Secret Wars: da Doctor Doom a Venom, ci sono tutti per BossLogic! Annuncio al Comic-Con?

Ormai BossLogic ha raggiunto un tale livello di notorietà da collaborare addirittura con MCU e altri franchise. Per questo una sua nuova serie sui possibili protagonisti di Secret Wars appare molto promettente, visto che parteciperà al San Diego Comic-Con dove molti si aspettano di vedere annunciato il progetto.

La Fase 4 del Marvel Cinematic Universe giunge al termine e non esattamente (forse) nel migliore dei modi, lasciando più feriti che superstiti sul campo, almeno nella capacità di introdurre a dovere e poi sviluppare un concetto che sembrava mastodontico e destinato a segnare il futuro dell’universo cinematico come il Multiverso. Ma ora, quell’introduzione (parzialmente) sbrigativa potrebbe esser stata solo una scusa di passaggio per mettere in scena i vari, giganteschi crossover fra universi presenti nei fumetti.

Il più agognato è sicuramente Secret Wars, grande fumetto del 2015 scritto da Jonathan Hickman e disegnato da Esad Ribić, culmine di anni e anni di narrazione iniziata con la Sun di Hickman sulla serie di Fantastic Four. Proprio come accade in Doctor Strange nel Multiverso della Follia, Hickman introduce il concetto di 'Incursione' e racconta una serie di eventi che portano a un cataclisma tra l'universo 616 e l'universo Ultimate dei fumetti. Una volta che questi due universi si sono scontrati, il Dottor Destino utilizza un nuovo potere per creare una realtà parallela nota come Battleworld, che iniziò a governare come God-Doom. A fronteggiarlo arrivarono un manipolo di eroi di entrambi gli universi, sopravvissuti all'incursione, guidati da Reed Richards.

Ora, il noto fan-artist BossLogic gli ha dedicato una lunga serie di illustrazioni a mo’ di character poster, immaginando i personaggi vecchi e nuovi che potremmo ritrovare nel progetto, che lui vorrebbe a firma dei Fratelli Russo, forse i più influenti registi del Marvel Cinematic Universe con Captain America (The Winter Soldier e Civil War) e Avengers (Infinity War ed Endgame) e che hanno addirittura commentato le fan-art: le trovate tutte i calce all’articolo. Da notare che BossLogic parteciperà come membro in vista all’imminente San Diego Comic-Con, nel quale proprio i Marvel Studios faranno ritorno dopo ben tre anni con Kevin Feige che promette di dover annunciare un grosso progetto in arrivo. Mettendo insieme i pezzi, non è poi così folle crede che sia proprio Secret Wars a dover essere annunciato al noto evento internazionale. Voi ci sperate? Ditecelo nei commenti!