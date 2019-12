Secret, il nuovo TV spot di Star Wars: l'Ascesa di Skywalker con Rey e Kylo

L'uscita di Star Wars: L'Ascesa di Skywalker nelle sale è ormai prossima, e Disney e Lucasfilm non perdono l'occasione per pubblicare nuovo materiale promozionale, come il TV Spot con protagonisti Rey e Kylo Ren.

"So chi sei. Conosco il resto della tua storia".

Com'è che si dice in questi casi? Breve, ma intenso.

E breve è il nuovo TV Spot di Star Wars: L'Ascesa di Skywalker, proprio come intense sono le parole, le immagini e le musiche di cui è composto.

L'ultimo capitolo della saga degli Skywalker ci renderà finalmente partecipi della storia di Rey (Daisy Ridley), che grazie a Kylo Ren (che continua a saperne ppiù di noi, se ci fidiamo di quel che dichiara nel video) ne Gli Ultimi Jedi era stata in parte apparentemente rivelata, ma che in realtà rimane ancora un mistero, come afferma anche lo sceneggiatore del film Chris Terrio.

Nel filmato ci vengono poi mostrate alcune scene d'azione, oltre a quello che costituirà sicuramente uno dei momenti più emozionanti della pellicola, l'abbraccio tra Leia (la compianta Carrie Fisher) e Rey.

L'hype per il film diretto da J.J. Abrams cresce sempre di più e, per fortuna, il tempo d'attesa per scoprire cosa accadrà non fa che diminuire.

Star Wars: L'Ascesa di Skywalker sarà dal 18 dicembre dicembre al cinema.