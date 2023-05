Secret Invasion, cosa ha fatto Maria Hill dopo il Blip? Lo svela Cobie Smulders!

Già nel fumetto di Secret Invasion la paranoia la fa da protagonista. Questo elemento diventerà ancora più presente all'interno della serie tv in arrivo. Nella storia saranno coinvolte anche "vecchie conoscenze" di Nick Fury come il suo storico braccio destro Maria Hill.

L'ultima volta che abbiamo visto realmente il personaggio è stato in Avengers: Endgame. E' comparsa su schermo solo un'altra volta venendo poi a conoscenza che, in realtà, si trattava di uno skrull. La Hill, a quanto pare, farà parte di coloro che sosterranno e aiuteranno Fury durante la sua "missione", nonostante si mostri all'inizio molto reticente a riguardo. Già nei trailer di Secret Invasion è chiaro quanto il rapporto tra i due sia andato leggermente incrinandosi.

Anticipando la serie, Kevin Feige ha parlato di Secret Invasion come un thriller politico sconvolgente alzando sempre di più le aspettative, già alte, intorno al prodotto. Cobie Smulders, volto storico di Maria Hill, ha parlato della direzione presa dal suo personaggio dopo Avengers: Endgame. "Maria ha cercato di riportare Nick Fury sulla Terra per aiutare con una moltitudine di problemi, ma quando gli Skrull diventano di dominio pubblico, finalmente attira la sua attenzione" ha spiegato l'attrice. "Il pubblico è all'oscuro di ciò che ha combinato. Mi piace pensare che stia sorseggiando Mai Tais in vacanza da qualche parte dopo essere tornata dal Blip, ma molto probabilmente ha lavorato su una montagna di problemi arretrati" ha concluso.

Emilia Clarke ha anticipato che Secret Invasion potrà essere apprezzato anche dai non fan Marvel, puntando l'attenzione sull'universalità di una storia di questo tipo. Cosa ne pensate? Raccontatecelo nei commenti!