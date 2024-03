Secondo Zack Snyder Rebel Moon avrebbe avuto più successo di Barbie al cinema

Rebel Moon avrebbe avuto più successo di Barbie al cinema: questo almeno secondo il regista Zack Snyder, che durante un'intervista al The Joe Rogan Experience si è lasciato andare ad alcune considerazioni sul successo del suo film, paragonando al film di Greta Gerwig (qui potete la nostra recensione di Barbie)

"Al momento Rebel Moon ha circa 90 milioni di visualizzazioni, giusto? 80 o 90 milioni di account hanno fatto partire la visione. Mettiamo che per ogni visualizzazione ci siano due persone in media...questi sono i conti. Se ipotizziamo che quel film fosse stato regolarmente distribuito nelle sale e ci basiamo su questi calcoli avremmo 160 milioni di persone che guardano il film" ha affermato Snyder. Il regista ha poi proseguito i suoi calcoli ipotizzando un prezzo del biglietto che si aggira intorno ai 10 dollari: sulla base di questa teoria Rebel Moon al cinema avrebbe totalizzato 1,6 miliardi di dollari. "Probabilmente Rebel Moon è stato visto da un numero di persone più alto rispetto a quelle che sono andate a vedere Barbie nelle sale. Questa è la follia di Netflix e del modello di distribuzione che hanno creato".

Tuttavia il ragionamento di Snyder va preso con le pinze: Rebel Moon è stato il film più visto durante la sua settimana di uscita, con un totale di 23,9 milioni di visualizzazioni. Un numero notevole, ma minbore rispetto alle premiere di altri due grandi titoli targati Netflix: Leave the World Behind ha esordito con 41,7 milioni di views e Leo con protagonista Adam Sandlercon 34,6 milioni. Leave the World Behind è addirittura diventato il quinto film in lingua inglese più guardato della storia di Netflix, con un totale di 142,6 milioni di visualizzazioni. Inoltre la cifra di 90 milioni di account che hanno visto Rebel Moon non si tratta di una cifra ufficiale: sommando le views delle settimane successive, si arriva a un totale di "solo" 72,9 milioni di views. Anche il presupposto che vengano contate due persone per ciascuna visualizzazione non è un criterio ufficiale, sebbene possa benissimo essere usato all'interno dell'azienda.

Calcoli astrusi a parte, Snyder ha dichiarato di aver apprezzato il film di Greta Gerwig: "Amo quel film e sono perfino oggetto di satira nel film. C'è una battuta che dice "Mi sembrava di essere in un sogno dove tutto ciò di cui mi importava era il Zack Snyder cut di Justice League". La mia reazione è stata: "Ma è fantastico". A proposito di director's cut, anche Rebel Moon avrà la sua Snyder Cut?