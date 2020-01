Secondo Zachary Levi non esiste nessuna Snyder Cut di Justice League

Secondo l'attore che interpreta Shazam nell'universo di supereroi DC è inutile aspettare l'uscita della Snyder cut di Justice League. Per lui non esiste una tale versione e il tutto è frutto delle discussioni tra fan avvenute online.

Molti fan non sono rimasti contenti del risultato di Justice League, un film che secondo molti ha sofferto del cambio di regia in corsa. Lo stesso Snyder ha ammesso di non aver ancora visto JL per diverse ragioni. Da allora i fan hanno continuato a speculare sulla fantomatica esistenza di una Snyder Cut, una versione del film completamente diversa costruita sulle basi del progetto originale, prima dell'arrivo di Joss Whedon alla regia.

A dire la sua arriva anche Zachary Levi, protagonista di Shazam!. L'attore ha detto chiaramente che per lui non esiste niente del genere:

"Beh, so quel che un bel po' di persone su Twitter stanno chiedendo a gran voce, ma non esiste. A quanto ne so non esiste. Sicuramente c'è qualche bozza iniziale, qualche scena di prova girata o roba del genere, ma sono sicuro che sia tutto ciò che hanno. Snyder doveva andare via e Joss ha avuto il via libera; hanno fatto il resto del film e questa è stata la versione finale. Non c'è nessuna versione finale di Justice League completamente di Zack Snyder di cui sia a conoscenza. Non potete credere a tutto ciò che si dice online. Scioccante eh?".

Insomma, il buon Levi sembra proprio convinto e non si fa problemi a demolire le speranze dei fan. Dopo parole così dure conclude in maniera ironica dicendo che in realtà anche lui non vede l'ora che esca questa benedetta Snyder Cut. "No, sto scherzando, non esiste"

Pare proprio che dovremo rassegnarci, ma se non altro possiamo dare un'occhiata ad alcune di quelle scene iniziali volute da Snyder per farci un'idea, come il video backstage della battaglia iniziale con gli stuntman di JL.