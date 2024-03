Secondo Villeneuve il personaggio di Zendaya è la sua arma segreta in Dune Parte 2

Fra i tanti metodi di approccio scelti da Denis Villeneuve per Dune Parte 2 ce n'è uno specifico che viene veicolato da Chani, il personaggio interpretato da Zendaya. Vi raccontiamo perché stando al regista è proprio lei la sua arma segreta.

Durante un'intervista promozionale per Dune Parte 2 è stato proprio Denis Villeneuve a raccontare come Chani sia davvero "l'arma segreta" da lui utilizzata nel film. "Volevo essere fedele alle intenzioni iniziali di Frank Herbert" ha commentato il regista "perché quando è stato pubblicato il primo libro lui era deluso da come le persone lo avevano recepito, soprattutto il personaggio di Paul".

Quello che Frank Herbert voleva fare con Paul Atreides era infatti una sorta di ammonimento per il lettore, non voleva celebrare un eroe nel senso classico del termine. Per lui Paul era un anti eroe. E infatti aveva scritto poi Dune Messiah per correggere la percezione errata del suo primo libro.

Denis Villeneuve ha quindi creato il suo Dune per essere fedele all'idea di Frank Herbert e ha utilizzato Chani interpretata da Zendaya perché gli permetteva di avere una sorta di distanza tra lei e Paul dal punto di vista della ragazza Fremen, così che si capisca meglio il percorso di Paul dall'inizio alla fine, mettendolo in prospettiva rispetto a tutta la narrazione.

Chani diventa quindi la voce critica di Frank Herbert e anche di Denis Villeneuve inDune Parte 2. E visto tutto quello che sappiamo su Dune 3 Messiah questo elemento potrebbe davvero essere cruciale.

E voi siete d'accordo con il punto di vista di Denis Villeneuve? Diteci la vostra nei commenti