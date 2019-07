Secondo Variety Millie Bobby Brown sarà nel cast di The Eternals

Stando a quanto riporta Variety, Millie Bobby Brown sarebbe entrata a far parte del cast di The Eternals, uno dei prossimi film dei Marvel Studios. Dopo Avengers: Endgame e Spider-Man: Far from home, come sappiamo, si è chiusa la Infinity Saga.

È il momento ora della Fase 4 e tra i film in programma uno sarà incentrato sugli esseri sovrumani creati da Jack Kirby per Marvel Comic. Voci sempre più insistenti vogliono la giovane protagonista di Stranger Things (in cui interpreta Eleven) coinvolta nel progetto, anche se non c’è ancora nulla di ufficiale.

Lo stesso Kevin Feige, presidente dei Marvel Studios, ha recentemente dichiarato che non ci sono informazioni da rivelare in merito. Sono al momento confermati soltanto i nomi di Salma Hayek, Richard Madden, Kumail Nanjiani e Ma Dong-Seok. Il film sarà diretto da Chloe Zhao e basato su una sceneggiatura scritta da Matthew e Ryan Firpo.

Nei fumetti, gli Eterni sono dei super uomini frutto di esperimenti genetici dei Celestiali, che hanno potato alla creazione delle due razze dei Devianti e appunto degli Eterni. Hanno dei superpoteri e una vita più lunga rispetto agli umani, e lottano per difendere la Terra dai mostruosi nemici.

Chissà se qualche notizia in più arriverà dal Comic-Con di San Diego, dove sono in programma panel dei fratelli Russo e dei Marvel Studios. Intanto, grazie a Stranger Things gli abbonati a Netflix sono in aumento.