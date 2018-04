Secondo Tyler Posey di Obbligo o Verità un universo condiviso Blumhouse è possibile

Tyler Posey di Obbligo o Verità ritiene che un universo cinematografico condiviso composto dai vari franchise della Blumhouse potrebbe essere un'eccitante avventura crossover.

A partire dal 2009 con Paranormal Activity, Blumhouse Productions è divenuta rapidamente la principale fornitrice di film horror moderni, generando una serie di franchise di successo tra cui i film di Insidious e Sinister. L'anno scorso, la compagnia di produzione ha assaporato il successo con Get Out, la brillante e orribile rappresentazione del razzismo rurale ad opera Jordan Peele. Il film ha vinto l'Oscar per la miglior sceneggiatura originale, ed è stato nominato anche in altre categorie principali.

L'ultima novità di Blumhouse, Obbligo o Verità (Truth or Dare), racconta la storia di un classico gioco di società che diventa sanguinoso, quando un gruppo di giovani inizia a subire punizioni ogni volta che qualcuno infrange le regole. Diretto da Jeff Wadlow, Truth or Dare prende diversi elementi fondamentali tipici di Blumhouse, come sfumature soprannaturali e sconvolgenti sequenze orrorifiche, e aggiunge un tocco alla Final Destination al tutto. In un'intervista con Screen Rant, Tyler Posey - che interpreta Lucas in Truth or Dare - spiega come creda che un universo condiviso di film della Blumhouse possa funzionare. La conversazione con Posey è la seguente:

SR: Truth Or Dare è ovviamente un film Blumhouse. Vorresti mai vedere un universo cinematografico Blumhouse? Perché sento che potresti attraversare tranquillamente questi franchise.

Tyler Posey: In realtà stavamo giusto parlando di questo. E una cosa interessante è che Truth Or Dare ha a che fare con i demoni così come Paranormal Activity, sai?

SR: Lin Shaye [l'attrice di Insidious] potrebbe essere il personaggio che fa da collante a tutto ciò.

Tyler Posey: Certo, certo, certo, certo, certo, certo. Adoro quest'idea. Penso di essere sempre stato intrattenuto dall'idea di una società di produzione che gira cose che non hanno nulla a che fare l'una con l'altra, ma che sono nello stesso universo e quindi potenzialmente soggette a un crossover più o meno palese. Penso che sarebbe davvero fantastico.

Questa non è la prima volta che un potenziale crossover tra le proprietà di Blumhouse è stato messo in discussione. Il capo della compagnia, Jason Blum, ha già parlato di un potenziale crossover tra Insidious e Sinister, sostenendo che il progetto è stato discusso ma che non è mai completamente decollato, anche se c'è ancora interesse nel fondere insieme le due proprietà horror. Se Blumhouse finirà per fare un simile crossover, certamente non sarebbe molto difficile aggiungere qualche altro franchise nel piatto e creare un vero e proprio universo cinematografico condiviso. Ad esempio, sia Truth o Dare che Paranormal Activity potrebbero funzionare bene insieme alle proprietà di cui sopra, con i protagonisti di ciascuno (quelli rimasti vivi) che si uniscono per mettere i loro demoni letterali e metaforici a riposare una volta per tutte.

L'attuale tendenza dell'universo cinematografico condiviso deriva in ultima analisi dal successo della Marvel. Tuttavia, vale la pena notare che i tentativi degli altri studios di emulare tale successo sono stati in gran parte infruttuosi. L'anno scorso, la Universal ha dato il via al suo Dark Univere condiviso con Tom Cruise in La Mummia, ma la risposta di pubblico e critica è stata molto poco entusiasta, mettendo in dubbio il futuro del franchise pianificato. C'è stato anche un tentativo di collegare film originariamente non correlati con Cloverfield che, ancora una volta, non si è rivelato particolarmente efficace.

Quindi, anche se un universo condiviso di Blumhouse ha certamente del potenziale, ci sono sicuramente un certo numero di possibili insidie ​​in cui lo studio potrebbe cadere.