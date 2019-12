Secondo trailer ufficiale per Onward, nuovo film della Pixar

A sorpresa, la Pixar ha pubblicato un nuovo trailer ufficiale per Onward, nuovo film d'animazione con protagonisti nel cast vocale originale Chris Pratt e Tom Holland.

Il filmato, che come al solito potete visionare comodamente all'interno dell'articolo, ci mostra l'inizio dell'avventura dei due protagonisti, orfani di padre che grazie ad un incantesimo riescono a riportare il genitore sulla Terra: il problema è che ne portano indietro solo una metà (quella delle gambe), e avranno solo ventiquattro ore per terminare il rituale.

Onward è ambientato in un mondo fantastico suburbano e racconta di due fratelli elfi adolescenti, Ian e Barley Lightfoot, giovani e audaci che si imbarcano in uno straordinario viaggio per scoprire se nel loro mondo sia rimasto ancora qualche briciolo di magia. L'obiettivo è quello di trovarla e incanalarla in un potente bastone per trascorrere un ultimo giorno con il padre, defunto quando i due fratelli erano ancora troppo piccoli per poterlo ricordare una volta cresciuti.

Prodotto da Kori Rae, Onward vanta un cast di doppiatori d'eccezione che include anche Julia Louis-Dreyfus (Veep) e Octavia Spencer (The Shape of Water). Il debutto nelle sale statunitensi è previsto per il 6 marzo 2020, mentre in Italia arriverà con un giorno di anticipo.

Per altri approfondimenti vi rimandiamo al primo trailer di Onward e al poster ufficiale.