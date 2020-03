Secondo Tom Cruise non sarà mai più fatto un film come Top Gun: Maverick

Nel corso di una recente intervista con Empire, Tom Cruise ha parlato dell'attesissimo Top Gun: Maverick e nel farlo ha spiegato cosa lo contraddistingue da tutti gli altri film in circolazione, non solo quelli attuali ma addirittura quelli che arriveranno in futuro.

La star ha spiegato innanzitutto come mai il produttore Jerry Bruckheimer abbia ritenuto che dopo trentacinque anni dal cult di Tony Scott i tempi fossero finalmente maturi per un sequel.

"Ci siamo messi a parlare e mi sono reso conto che c'erano cose che potevamo realizzare in modo cinematografico. E ho iniziato ad emozionarmi per questa grande sfida del 'Come lo facciamo?' Quindi ho detto a Jerry: 'Lo farò se ...'. E lui sa che questa frase significa significa 'solo se lo faremo senza CGI'."

Cruise, che per tutta la sua carriera - ma accentuando sempre di più negli ultimi anni - si è costruito una certa fama facendo tutti i suoi stunt e lavorando senza controfigura anche alle scene più pericolose, anche se, come ha spiegato Bruckheimer, questo non vuol dire che anche i suoi co-protagonisti siano all'altezza del compito.

"La cosa straordinaria di questo film è che in Top Gun abbiamo inserito gli attori nei veri F-14 e non abbiamo potuto usarne neanche uno, tranne Tom, perché tutti gli altri hanno vomitato. È folle vedere i loro occhi roteare indietro nelle loro teste. Ma in questo film Tom voleva assicurarsi che gli attori potessero davvero essere negli F-18".

Ma è proprio per via di questo livello di difficoltà auto-imposto, secondo Cruise, che Top Gun: Maverick sarà ricordato come un film unico nel suo genere. "Ho detto allo studio: 'Non avete idea di quanto sarà difficile questo film. Nessuno lo ha mai fatto prima. Non c'è mai stata una sequenza aerea girata in questo modo. Non so se ci sarà mai più in futuro, ad essere onesti.'"

