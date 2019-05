Secondo una teoria, Ultron tornerà per diventare il villain delle prossime Fasi del MCU

Con la dipartita di Thanos dopo gli eventi di Avengers: Endgame, i fan hanno iniziato a domandarsi chi sarà il nuovo super-villain verso il quale le prossime Fasi del Marvel Cinematic Universe andranno a collidere.

Secondo un'affascinante teoria dei fan, questo ruolo sarà ricoperto niente meno che da Ultron: il cattivo interpretato da James Spader potrebbe tornare in un modo sorprendente che riguarderebbe anche la maxi-saga Annihilation, per la maggior parte dei fan la più probabile a rimpiazzare la Infinity Saga.

Questa teoria infatti si ispira largamente agli eventi di Annihilation: Conquest, durante il quale Ultron prende il controllo di un esercito di robot. Il piano del villain è simile a quello di Age of Ultron, ma il suo desiderio di liberare la Terra dagli esseri umani si espande all'interno universo. Secondo la teoria, le fondamenta per questa storia sono già state erette nel MCU.

Alla fine di Avengers: Age of Ultron, il personaggio potrebbe aver in qualche modo caricato una versione di se stesso nel sistema informatico del Quinjet, che alla fine è arrivato a Sakaar, pianeta poi visto in Thor: Ragnarok. In questi anni, soprattutto nel gap di un lustro trascorso tra Infinity War ed Endgame, Ultron avrebbe avuto il tempo necessario per iniziare a lavorare sulla costruzione di un suo impero "dormiente" sparso sui vari pianeti del cosmo. In pratica, se fosse riuscito ad arrivare su Sakaar insieme ad Hulk, avrebbe avuto quasi sette anni per continuare a replicare se stesso.

La teoria poi si fa ancora più interessante quando tira in ballo Adam Warlock. In Guardiani della Galassia Vol. 3 assisteremo probabilmente al debutto live-action di quest'altra intelligenza artificiale: un perfetto esemplare organico contrapposto ad un perfetto esemplare robotico (Ultron).

