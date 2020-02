Secondo una teoria, la saga di John Wick rappresenta i 5 stadi del dolore

Una fan-theory sul franchise action John Wick ha guadagnato rapidamente una certa fama sui social in queste ore, e lo ha fatto paragonando la saga con Keanu Reeves alle cinque fasi del dolore.

Condivisa su Reddit da u/coces, la teoria suggerisce che la serie di John Wick durerà per cinque film, ognuno dei quali rappresenterà una delle fasi del dolore: negazione, rabbia, negoziazione, depressione e accettazione.

Come sottolineato nella teoria, il film originale di John Wick vede il sicario aggirarsi per la sua casa ormai vuota alla ricerca degli oggetti che possano ricordargli la moglie defunta, un comportamento che sembrerebbe mostrare una forte negazione del suo recente lutto. In John Wick: Capitolo 2 c'è stata la fase della rabbia, abbastanza evidente dal caos generato da Wick, che si è lasciato dietro una marea di cadaveri ma soprattutto - spinto dalla sua furia cieca - è arrivato addirittura a violare le regole del Continental. John Wick: Capitolo 3 - Parabellum ha seguito la fase della negoziazione, col protagonista che ha scavato a fondo nella sua vita facendo accordi con chiunque gli dovesse un favore.

E fin qui ci siamo. Usando questa logica, il prossimo film sarebbe rappresentativo della fase della depressione - qualcosa che a ben vedere è già stato impostato a grandi linee dal finale del capitolo precedente. L'ultimo stadio - o John Wick: Capitolo 5 - porterebbe quindi John verso l'accettazione, il che significa che l'assassino farà i conti con quello che è successo e seppellirà per sempre l'ascia di guerra.

Cosa ne pensate? Ditecelo nei commenti.

Per altri approfondimenti vi rimandiamo alla data di uscita di John Wick 4, con Keanu Reeves che inizierà le riprese dopo aver concluso i lavori per Matrix 4.