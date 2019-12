Secondo una teoria gli eventi di Doctor Strange 2 potrebbero essere già accaduti

Dopo quanto successo in Avengers: Endgame, che al contempo chiude ed apre due ere dei Marvel Studios, i fan si sono sbizzarriti con numerose ipotesi su ciò che accadrà nell'universo post-Thanos . Adesso, complici i viaggi nel tempo, secondo una particolare teoria gli eventi di Doctor Strange in the Multiverse of Madness sarebbero già avvenuti.

Prima dello scontro finale per la salvezza dell'universo abbiamo avuto modo di conoscere le dinamiche dei viaggi temporali per come li hanno immaginati i fratelli Russo: se nella storica filmografia di genere modificare il passato significava alterare il futuro, per il cosiddetto "butterfly effect", Endgame cambia tutte le carte in tavole.

Abbiamo appreso che modificare il passato vuol dire creare delle linee temporali alternative, per certi versi imprevedibili, e sarà la concatenazione di più eventi a determinare quella risultante: il Multiverso attraverso il quale Doctor Strange viaggerà nello stand-alone sequel potrebbe essere già realtà e non è detto che il supereroe non interverrà in alcune delle dimensioni già incontrate.

La teoria potrebbe trovare conferma nella scena di Avengers: Infinity War quando afferma che solo in un futuro su 14 milioni e 605mila sconfiggeranno Thanos: al minuto 1.58 del video in alto Strange afferma di aver viaggiato avanti nel tempo per vedere tutti futuri alternativi e gli sviluppi delle prossime battaglie.

Che sia vera o meno, questa teoria apre un'interessante parentesi su ciò che vedremo in Doctor Strange 2, pellicola che potrevve essere collegata alle vicende di Captain Marvel e Wandavision e che secondo Kevin Feige trasformerà il volto del MCU.