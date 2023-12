Secondo Ted Sarandos la pandemia ha aiutato Netflix a 'sviluppare dei muscoli'

Nel corso di un evento pubblico, il CEO di Netflix Ted Sarandos, ha dichiarato che il difficile periodo della pandemia ha aiutato lo streamer a prepararsi per una successiva 'tempesta', proprio come quella vissuta nel corso del doppio sciopero di attori e sceneggiatori trascorsi nel corso degli ultimi mesi estivi.

"Non che il COVID sia stato positivo per nessuno ma ci ha aiutato a sviluppare forza su come gestire la programmazione e la distribuzione in un momento imprevedibile come lo sciopero. Abbiamo sempre avuto un programma molto profondo quindi non abbiamo avuto molte interruzioni nella distribuzione ai nostri partner" ha dichiarato Sarandos.



Il CEO ha proseguito, parlando delle aspettative del prossimo futuro di Netflix dopo la fine degli scioperi:"Quest'anno non vediamo l'ora del ritorno programmato di cose come le nuove stagioni di Bridgerton, Cobra Kai e Emily in Paris. Devo anche notare che siamo perlopiù semplicemente entusiasti del fatto che lo sciopero sia alle nostre spalle e stiamo tornando a fare ciò che sappiamo far meglio e ciò che sanno far meglio i nostri attori e sceneggiatori [...] Creare grandi storie per il mondo. Sono davvero entusiasta di questo".



Tra gli show di Netflix che Sarandos ha nominato e che torneranno presto sulla piattaforma streaming con i nuovi episodi vi ricordiamo che potete recuperare la recensione di Bridgerton 2 sul nostro sito, dopo l'uscita nella primavera del 2022.