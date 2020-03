Secondo una star di Alita: Angelo della Battaglia dovrebbe esserci più di un sequel

Nel corso di una recente intervista promozionale l'attore Keean Johnson, interprete del personaggio di Hugo in Alita: Angelo della Battaglia, ha parlato del futuro della saga diretta da Robert Rodriguez e prodotta da James Cameron.

Dalla sua uscita poco più di un anno fa, i fan di Alita: Battle Angel hanno combattuto strenuamente per pubblicizzare il loro approvazione nei confronti del film, accolto positivamente anche da una parte della critica battaglia ma purtroppo non dal pubblico, che non ha contribuito ad innalzare gli incassi oltre la soglia necessaria per considerare il film un successo.

Fino ad ora infatti non si è mosso nulla all'orizzonte riguardo le possibilità di un sequel, ma i fan mantengono viva la speranza soprattutto ora che il franchise è passato in mano alla Disney: c'è chi spera nell'annuncio di un sequel, ma Johnson ha aspirazioni ben maggiori.

"Dopo aver sentito le tante idee che James Cameron e Robert Rodriguez hanno circa il futuro di questo franchise, e verso dove potrebbe spingersi questa storia, penso che più film usciranno, meglio sarà. Ci sono così tante cose diverse che potrebbero accadere e così tanto materiale da affrontare."

