Secondo Spider-Man: Far From Home ieri era il compleanno di Peter Parker!

Uno dei grandi risultati ottenuti dal Marvel Cinematic Universe è stato quello di rendere ancor più di prima i supereroi qualcosa di raggiungibile, di tangibile. Alla stregua di dei di un moderno Olimpo (ci scusi Thor), gli eroi Marvel hanno qualità straordinarie ma anche delle esistenze così meravigliosamente umane.

Se siete tra coloro che, durante questi undici anni di Marvel Cinematic Universe, hanno cominciato a provare un sincero affetto nei confronti degli eroi visti in così tanti film non vorrete, allora, perdere l'occasione di fare ad uno di loro i vostri più sinceri auguri di buon compleanno.

Sì, perché stando a quanto visto in Spider-Man: Far From Home proprio ieri ricorreva l'anniversario della nascita di Peter Parker! Come gli spettatori più attenti avranno notato, infatti, durante la scena nella quale viene mostrato in primo piano il passaporto di Peter possiamo leggerne senza problemi le generalità: tra queste spicca un bel '10 agosto' alla voce 'data di nascita'.

Certo, ormai sareste in ritardo di qualche ora, ma il buon Peter non sembra uno facile ad offendersi: gli auguri sinceri dei suoi fan non gli dispiaceranno di certo! A proposito di omaggi, avete notato il gigantesco volto di Tom Holland ricostruito da un giocatore di Minecraft? Uno degli addetti ai lavori di Spider-Man: Far From Home ha invece spiegato nei dettagli la citazione degli Spider-Man di Sam Raimi presente nel film.