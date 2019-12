Secondo Simon Pegg, l'idea di uno Star Trek di Tarantino non è ancora stata abbandonata

Star Trek sì, Star Trek no. Un dilemma che Quentin Tarantino porta con sé ormai da mesi, e che sembrava recentemente aver trovato risposta in alcune dichiarazioni del regista. Ma sarà davvero così?

"Per quel che ne so io, l'idea di uno Star Trek secondo Quentin Tarantino è ancora sul tavolo. Poi dipende da Q.T. e da cosa vuole fare lui" avrebbe dichiarato Simon Pegg, l'attore interprete di Montgomery Scott a.k.a. Scotty nel recente franchise cinematografico di Star Trek, in un'intervista.

Il regista di C'Era Una Volta A... Hollywood, però, che inizialmente sembrava abbastanza entusiasta all'idea di diregere un film su Star Trek, tanto da averne già chiaro il rating (Il mio Star Trek sarà vietato ai minori) solo pochi giorni fa ha affermato il desiderio di volersi "ridimensionare" per quanto riguarda il suo decimo e ultimo film, e di renderlo più un epilogo che un climax. O, almeno, è quello che pensa di fare al momento. Non è detto che poi non cambi idea.

Intanto Paramount ha confermato di avere in cantiere ben due pellicole di Star Trek, con uno di questi che si ipotizzava potesse essere proprio il film di Tarantino, mentre l'altro vorrebbe Noah Hawley alla regia e alla sceneggiatura, oltre che il ritorno di Chris Pine nei panni del Capitano Kirk e Zachary Quinto in quelli di Spock.

Staremo a vedere quante e quali delle voci che girano sul franchise di Star Trek verranno poi confermate o smentite.