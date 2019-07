Secondo Shannon Elizabeth il MeToo avrebbe influito sull'uscita di American Pie

Nel corso di una recente intervista per celebrare i 20 anni dall'uscita di American Pie, la star Shannon Elizabeth ha parlato dell'eredità della celebre commedia adolescenziale vietata ai minori.

L'attrice ha riflettuto su una scena chiave che coinvolge il suo personaggio, la bellissima studentessa straniera Nadia.

Nel film, il personaggio interpretato da Jason Biggs (Jim Levenstein) fa un patto insieme ai suoi migliori amici, perdere la verginità prima di diplomarsi. Jim mette gli occhi sulla seducente Nadia e la invita a casa sua, e quando lui la lascia sola nella sua camera da letto, lei inizia a spogliarsi, momento di intimità che viene catturato da una telecamera nascosta che Jim aveva posizionato proprio allo scopo di immortalare un momento simile e farlo vedere ai suoi amici.

Il nudo di Nadia finirà davanti agli occhi non solo degli amici di Jim, ma addirittura di tutta la scuola, e la ragazza sarà rispedita in Slovacchia come punizione per essersi spogliata di fronte ad una telecamera. Jim e i suoi compagni non avranno conseguenze.

"Se fosse uscito dopo il movimento #MeToo, ci sarebbe sicuramente stato un problema" ha affermato la Elizabeth. "Penso che il film si sarebbe sviluppato in modo molto diverso."

Ma l'attrice ricorda con grandissimo affetto l'esperienza sul set, raccontando anche il modo particolarmente accurato con il quale la scena venne girata. "Era un set chiuso e praticamente c'ero solo io in questa stanza, insieme al microfonista. Era una stanza quadrata che avevano costruito nel mezzo di un magazzino e a tutti quelli che non sarebbero serviti per la realizzazione della scena fu chiesto di uscire. Questa è la cosa principale che ricordo, solo io e il microfonista."

La Elizabeth è ancora enormemente grata ad American Pie:

"E' la cosa migliore che mi sia mai successa", ha detto. "Quel film ha lanciato tutta la mia carriera di attrice. Gli sarò per sempre grata."

Shannon Elizabeth tornerà presto al cinema grazie a Jay & Silent Bob, il nuovo film di Kevin Smith. Recentemente, il regista ha affermato che Jay & Silent Bob ha il triplo degli effetti speciali di Star Wars, il film originale scritto e diretto da George Lucas nel 1977.