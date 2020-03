Secondo Rian Johnson c'è una scena di Knives Out ispirata a Breaking Bad

Un po' alla volta gli Easter egg di Knives Out stanno venendo alla luce e, dopo il singolare dettaglio notato nella pellicola qualche giorno fa, adesso un piccola chicca ci arriva direttamente dal regista Rian Johnson, che ha rivelato di essersi ispirato a Breaking Bad per realizzare una particolare scena, ma attenzione agli spoiler!

Com'è noto, nella pellicola scopriamo che Marta, il personaggio interpretato da Ana de Armas, è involontariamente responsabile della morte di Harlan Thrombey (Christopher Plummer). Prima del grande colpo di scena finale, ci sarebbe però un omaggio alla serie di Vince Gillian:

"Quello a cui volevo era arrivare ad un punto in cui gli stessi spettatori percepissero la tensione di Marta, chiedendosi se e come sarebbe riuscita a coprire le sue tracce. Sarà spinta al punto in cui dovrà scegliere se compiere azioni meschine come quelle della famiglia di Harlan pur di farla franca o se mantenere la sua integrità. L'ho messa di fronte allo stesso bivio di Walter White quando decise di lasciar morire la ragazza di Jessey: poteva fare la cosa giusta o guardare Jane morire e non fare nulla per salvarla."

Similmente la giovanissima Marta di trova in una condizione simile quando trova la governate della casa, Fran (Edi Patterson), in fin di vita dopo essere stata avvelenata con un farmaco.

"Per me è stato interessante riprendere il momento in cui Marta sta per vedere Fran morire, ma essendo un'infermiera e avendo una borsa medica lì con se sa di poterla salvare, anche quando la donna le sussurra all'orecchio 'So che sei stata tu. La pagherai per questo'".

Come Walter, anche Marta si trova davanti ad una scelta che, in un modo o in un altro, cambierà radicalmente la sua vita dopo di essa, ma se mentre il personaggio di Bryan Cranston decide di pensare al proprio tornaconto personale, quello della de Armas mantiene la sua rettitudine morale, che alla fine le permetterà anche di uscire vincitrice da tutta la situazione.

Al momento Johnson sta già guardando al sequel di Cena con delitto - Knives Out, su cui avrebbe già diversi punti fermi, tra cui quello di non esplorare il passato di Benoit Blanc (Daniel Craig).