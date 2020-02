Secondo Oscar per Brad Pitt...il primo per la recitazione!

Pronostici rispettati per Brad Pitt, che ha confermato le aspettative della vigilia e si è portato a casa la statuetta dedicato al miglior attore non protagonista grazie al ruolo dello stunt-man Cliff Booth in C'era una volta a... Hollywood. La particolarità di questo secondo riconoscimento per Pitt riguarda proprio il suo...talento fattoriale.

Si perché, per chi non lo sapesse, Cliff Booth ha consentito a Brad Pitt di ottenere il primo riconoscimento dell'Academy per le sue doti come attore.

Nel 2014 Brad Pitt vinse un premio Oscar ma ad esser premiato fu un'altra mansione nella quale Pitt ha dimostrato negli anni grande acume e intuito.



Grazie alla sua Plan B Entertainment, Brad Pitt nel 2013 partecipò alla produzione di un film importante nella carriera di Steve McQueen. Era l'anno di 12 anni schiavo, film che racconta l'odissea di Solomon Northup (Chiwetell Ejiofor), un musicista rispettato che viene ingannato e venduto come schiavo nei campi di cotone.

Brad Pitt partecipa al film in un piccolo - e decisivo ruolo - ma soprattutto come produttore. E grazie alla vittoria agli Oscar come miglior film, Pitt vinse la statuetta proprio in qualità di produttore.

Su Everyeye trovate la recensione di 12 anni schiavo. Il film di Steve McQueen vinse il premio al miglior film insieme al premio per la miglior attrice non protagonista e quella alla sceneggiatura non originale.ìù