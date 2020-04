Secondo un nuovo studio, il pubblico diminuirà drasticamente quando i cinema riapriranno

Quasi a dare ragione alle previsioni di Jason Blum sui nuovi metodi di distribuzione, un nuovo studio ha indicato che quando finalmente riapriranno le loro porte i cinema saranno in difficoltà come non mai.

Marzo è stato un mese a dir poco folle per il mondo intero a causa della pandemia di COVID-19, che probabilmente avrà forti ripercussioni anche sull'industria di Hollywood.

In un sondaggio pubblicato da Performance Research (via Variety), il 44% degli intervistati ha affermato che è improbabile che parteciperanno a grandi eventi pubblici dopo che l'allarme Coronavirus sarà finalmente rientrato. Nel caso specifico dei cinema, il 49% degli intervistati ha affermato che torneranno in sala dopo "molti mesi" o "probabilmente mai", e il 28% ha persino dichiarato che ridurrà le proprie uscite al cinema rispetto al passato una volta che sarà sicuro tornarci. Solo il 15% ha ammesso invece di voler andare al cinema più spesso di prima e il 58% ha fatto sapere che, una volta tornati alla normalità, la loro presenza in sala non varietà rispetto al mondo pre-Coronavirus.

Tuttavia, come osserva il trade, "l'effetto netto suggerisce un'allarmante erosione dei ritorni teatrali che gli espositori e gli studi non possono permettersi".

Di recente si parla molto di possibili uscite digitali per film inizialmente destinati alla sala cinematografica, come nel caso di Black Widow e Mulan, che a differenza di titoli come No Time To Die e Wonder Woman 1984 non hanno ancora ricevuto una nuova data di uscita.