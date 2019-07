Secondo un nuovo rumor il Kraven del Marvel Cinematic Universe sarà un wakandiano

Ad oggi non sappiamo per certo quando e soprattutto se Kraven Il Cacciatore sarà effettivamente in Spider-Man 3, ma secondo un nuovo rumor i Marvel Studios avrebbero pensato di trasformare il personaggio in abitante del Wakanda.

Il regista e gli sceneggiatori di Spider-Man: Far From Home hanno espresso interesse nell'usare Kraven nel prossimo capitolo MCU della saga dedicata a Peter Parker, e anche se per adesso non ci sono state conferme ufficiali (chissà che non arrivino questo week-end durante il panel dei Marvel Studios al San Diego Comic-Con) il celebre artista del web BossLogic ha messo in giro un rumor secondo il quale la compagnia di Kevin Feige ha a tutti gli effetti l'idea di fare del personaggio il nuovo villan di Spider-Man.

BossLogic, che generalmente non si immischia nel gioco dei report e delle voci di corridoio, limitandosi a sponsorizzare i suoi meravigliosi disegni, riporta di aver ricevuto la notizia da un insider dei Marvel Studios: il Kraven del MCU farà parte di una tribù wakandiana bandita dal paese di T'Challa.

Ora che - ATTENZIONE SPOILER - l'identità segreta di Peter è stata resa pubblica, l'idea di usare Kraven come villain per Spider-Man 3 non sarebbe così campata in aria: al termine di Far From Home J.J. Jameson ha puntato un riflettore mediatico gigantesco sul supereroe, e il Cacciatore potrebbe buttarcisi a capofitto.

