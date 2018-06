Secondo un nuovo report, The Batman sarà un reboot senza Ben Affleck

Cosa sta accadendo in casa DC? Al momento non è chiaro, e i recenti scossoni in casa DC Entertainment sembrano confermarlo. E, allo stesso modo, non sappiamo cosa stia accadendo nemmeno con l'annunciato The Batman.

Per fare un riepilogo, The Batman fu annunciato come film stand-alone dedicato all'Uomo Pipistrello di Ben Affleck in arrivo dopo Justice League. Affleck, già protagonista, fu confermato anche regista e co-sceneggiatore insieme a Geoff Johns. Il Deathstroke di Joe Manganiello sarebbe stato il villain principale della pellicola.

Poi un fulmine a ciel sereno: Affleck abbandonò la regia in favore di Matt Reeves il quale cestinò (letteralmente) il copione dell'attore e di Johns (dunque anche l'idea di includere Deathstroke) per scrivere una nuova storia. Mesi dopo, rumor su rumor riguardo la possibile uscita di scena di Affleck anche da protagonista, rimpiazzato da un nuovo attore, oppure della possibilità che il film fosse scollegato dalla continuity principale dell'Universo Cinematografico DC Comics.

Tra rumor e quant'altro, oggi è l'autorevole Deadline a lanciare l'ennesima bomba. Stando al sito, The Batman di Reeves sarà effettivamente un reboot delle avventure dell'Uomo Pipistrello e Affleck lascerà sicuramente il ruolo in favore di un nuovo attore più giovane, che ne prenderà il posto e darà inizio ad una potenziale nuova saga sul personaggio.

Anche se Deadline è una fonte attendibilissima, attendiamo comunque delle conferme o eventuali smentite.