Secondo nuovi report, Aquaman sarebbe meglio di Justice League e Wonder Woman

Che il film su Aquaman possa "risollevare" le sorti dell'

E dopo avervi riportato potenziali dettagli dalla pellicola di James Wan, oggi vi riportiamo un nuovo rumor lanciato dallo scooper Umberto Gonzalez che, bisogna dirlo, non sempre è stato affidabile nella sua carriera (dunque prendete ogni cosa che dice con le pinze!).

Lo scooper, che cita fonti che hanno visto i test screening, ha spiegato: "Aquaman è grandioso, da quel che ho sentito. Qualcun'altro mi ha detto che è una rivincita per la DC ed una sorta di detergente per quel che è accaduto con i film di Zack Snyder. Ho grosse aspettative per questo e Shazam!".

A fargli eco è Jeff Sneider che replica: "Ho sentito dire che sembra una pellicola alla Indiana Jones e che l'azione fa imbarazzare quella presente in Justice League e in Wonder Woman. E' quel che ho sentito".

Insomma, grosse aspettative!

Ricordiamo che Aquaman debutterà nei cinema USA a dicembre 2018. Jason Momoa riprende i panni del supereroe DC nel film di James Wan al fianco di Amber Heard e Patrick Wilson. Nel cast anche Willem Dafoe, Yahya Abdul-Mateen II, Temuera Morrison, Dolph Lundgren, Ludi Lin, Michael Beach e Nicole Kidman. La sceneggiatura è stata firmata da Will Beall da una storia di Wan e Geoff Johns.