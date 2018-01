Secondo Michael B. Jordan le riprese di Creed II inizieranno a breve

Impegnato nel tour che lo vede coinvolto per la promozione del film Marvel Black Panther , diretto da, l’attore statunitense ha avuto modo di parlare del suo ruolo da protagonista in Creed II , in cui tornerà a vestire i panni del figlio illegittimo del grande pugile Apollo Creed.

Di seguito le parole di Michael B. Jordan che vedremo presto al cinema nelle vesti del villain Erik Killmonger:

“Steven Caple Jr. dirigerà il film e sono davvero entusiasta di lavorare con lui. In questo momento ci stiamo assicurando che lo script sia perfetto. Non sono ancora del tutto certo sulla data di inizio delle riprese ma nei prossimi mesi ritorneremo sul campo e consegneremo un progetto solido in Creed 2”.

Inizialmente la regia del film è stata assunta da Sylvester Stallone, ma in un momento successivo è stata presa la decisione di affidare il timone a Steven Caple Jr. che debutta per l’occasione sul grande schermo con questo progetto. La sceneggiatura è stata scritta a quattro mani da Stallone e da Cheo Hodari Coker, produttore della serie Marvel targata Netflix incentrata su Luke Cage.

Nel cast artistico del sequel di Creed - Nato per combattere troviamo per il momento Sylvester Stallone (Rocky Balboa), Tessa Thompson (Bianca), Michael B. Jordan (Adonis Johnson), Dolph Lundgren (Ivan Drago) e Florian Munteanu (Vitor Drago).

Prodotto da Sylvester Stallone e dal regista del primo capitolo Ryan Coogler (Black Panther), Creed II uscirà nelle sale cinematografiche il 21 novembre 2018.