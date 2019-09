Secondo Kevin Smith Robert Pattinson è un'ottima scelta per The Batman

Il tempo delle polemiche per la scelta di Robert Pattinson come nuovo Batman del DC Extended Universe sembra definitivamente passato: i fan stanno man mano mettendo da parte i pregiudizi ancora troppo diffusi sull'ex-star di Twilight, e i pareri positivi che continuano a fioccare da parte di vari addetti ai lavori danno sicuramente una mano.

Un importantissimo endorsement è recentemente arrivato, ad esempio, da uno dei più illustri predecessori di Pattinson: quel Christian Bale che resterà per sempre impresso nella storia del cinema con la trilogia del Cavaliere Oscuro diretta da Christopher Nolan. Alla lista di sostenitori celebri del Batman di Pattinson si è però aggiunto adesso un altro nome: quello di Kevin Smith.

Il regista di Jay & Silent Bob ha infatti espresso il suo apprezzamento per la scelta dell'attore, chiamando in causa The Lighthouse come ennesima prova della sua innegabile bravura: "Penso a lui come attore e mi viene in mente questo The Lighthouse. Penso sia un'ottima scelta. So che non sembra avere l'aspetto giusto per la parte, perché ha quest'aspetto da ragazzino smilzo. Ma quando sei Batman fuori dal costume devi sembrare uno che sia stato torturato, e lui ha mantenuto questa parte per dieci anni in Twilight! Sono sicuro che sarà capace di affrontare questa cosa ad occhi chiusi" ha spiegato Smith.

Pattinson, dal canto suo, sembra avere le idee chiare sul modo in cui interpretare il suo Batman: nessuno, però, è stato ancora capace di cavargli qualche informazione al riguardo.