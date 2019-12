Secondo Kevin Feige, Shang-Chi avrà un cast 'al 98% asiatico'

Il primo film di ambientazione asiatica dei Marvel Studios, Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings, presenterà un cast per il 98% asiatico, secondo Kevin Feige. Il boss e produttore, ospite alla New York Film Academy, ha partecipato a una sessione di Q&A con gli studenti in cui ha parlato dei prossimi progetti Marvel.

Shang-Chi, interpretato da Simu Liu, Awkwafina e Tony Chiu-Wai Leung e diretto da Destin Daniel Cretton, è il primo film Marvel che uscirà nel 2021 (la premiere è prevista per il 12 febbraio). Sono previste riprese anche a Malta e la storia conterrà elementi di arti marziali cinesi - il personaggio Marvel Comics del resto è un combattente di fama mondiale - ma sarà "molto più di un film di Kung-Fu", promette Kevin Feige.

Alla domanda su come vengano scelti i personaggi che fanno il "salto" dalla carta dei fumetti alla celluloide del cinema, il produttore ha risposto che la scelta degli eroi "può variare" in base a diversi criteri. Nel caso di Shang-Chi, comunque, "volevamo fare quel film da molto tempo. Vogliamo fare un film con un cast al 98% asiatico."

Secondo Kevin Feige, "a volte è troppo semplicistico descrivere i film Marvel come appartenenti ad un solo genere". Così, come il sequel di Doctor Strange non è un horror, Shang-Chi non è un film di arti marziali. "Ma ha molti elementi di Kung-Fu, e ne siamo entusiasti."

Ci sono inoltre diversi generi ancora tutti da esplorare. "Ogni volta che facciamo un film, speriamo che abbia successo in modo da poter fare un altro film. Questa è sempre l'idea. E con due film in particolare, Black Panther e Captain Marvel, volevamo mettere in mostra gli eroi dei fumetti che rappresentano il mondo che va a vedere i nostri film. Quindi la nostra intenzione è di continuare a farlo."

In attesa di notizie ufficiali, intanto, sembrerebbe confermato un interessante rumor su Shang-Chi.