Secondo Karen Gillan, Guardiani della Galassia Vol. 3 è 'il migliore della trilogia'

Si sa ancora molto poco su Guardiani della Galassia Vol. 3, ma Karen gillan, interprete di Nebula nel Marvel Cinematic Universe, garantisce che sarà spettacolare.

Karen Gillan, attualmente impegnata nel press tour di Jumanji: The Next Level, aveva già rivelato di aver letto la sceneggiatura di Guardiani della Galassia Vol. 3 e ci aveva reso partecipi del suo entusiasmo al riguardo.



Adesso però, in un'intervista con l'Hollywood Reporter, l'attrice che dà il volto a Nebula ribadisce il tutto, e aggiunge anche ulteriori lodi all'operato di James Gunn.



"Non so esattamente quando inizieremo a girare. Credo che avverrà nel giro dei prossimi 2 anni, ma ho letto la sceneggiatura di Vol. 3, e credo che sia il migliore della trilogia. E so che siamo tutti entusiasti di riavere James Gunn con noi, il nostro impavido leader. Non vediamo l'ora di tornare a lavorare tutti insieme".



Al momento Gunn è impegnato sul set di The Suicide Squad per la "compagnia rivale", ma ha comunque avuto modo di pronunciarsi sul suo ultimo progetto Marvel, affermando che la sceneggiatura di Guardiani della Galassia Vol. 3 continuerà a cambiare, perché è così che funziona il suo processo creativo.



E se le parole della Gillan sono veritiere, quel che ci attende (modifiche permettendo, ma siamo ottimisti) sarà davvero un gran bel film.