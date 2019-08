Secondo Josh Gad le canzoni di Frozen 2 saranno 'più accattivanti' del primo film

Ospite al Jimmy Kimmel Live per parlare un po' di sé, della sua carriera e presentare anche alcuni suoi film di prossima uscita, il divertente e apprezzato Josh Gad ha avuto modo di parlare anche dell'attesissimo Frozen II - Il Segreto di Arendelle, film animato Disney in cui l'interprete doppia Olaf.

Gad non è riuscito a trattenere l'emozione e l'entusiasmo per l'arrivo del sequel delle avventure di Anna ed Elsa, tanto da arrivare a discutere delle canzoni insieme a Kimmel, definendole "molto più accattivanti di quelle del primo capitolo". Queste le parole dell'attore: "Posso dire qualcosa di scandaloso? Non sono nemmeno sicuro di poterlo dire, ma penso davvero che le canzoni di questo secondo capitolo siano ancora migliori del primo. Adesso lo so, ho creato delle aspettative davvero alte, ma sono tutti molto bravi. Bobby e Kristin Lopez sono tornati a scrivere anche le canzoni del secondo film e sono davvero fenomenali".



Frozen II - Il Segreto di Arendelle diretto da Chris Buck e Jennifer Lee vede nel cast di doppiatori originali anche Kristen Bell, Idina Menzel, Jonathan Groff, Evan Rachel Wood e Sterling K. Brown, per un'uscita prevista nelle sale italiane il prossimo 27 novembre 2019.



Quanto state aspettando il film? Fateci sapere i vostri pensieri nei commenti.