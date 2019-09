Secondo John Williams i fan ameranno il finale di Star Wars: Episodio IX

Le frequenti dissonanze d'opinione tra George Lucas ed i fan di Star Wars sono indici del fatto che non basta essere un nome storico della saga per comprendere ciò che vogliono gli spettatori: non abbiamo però memoria di un John Williams troppo disposto ad esporsi sulla riuscita di un film, per cui un po' di fiducia gliela si potrebbe accordare.

Il leggendario compositore, oltre che della colonna sonora di Star Wars, di celebri temi come quelli di Indiana Jones, Lo Squalo, Jurassic Park, Salvate il Soldato Ryan ed Harry Potter, si è infatti detto parecchio fiducioso sulla reazione che i fan avranno davanti al finale di Star Wars: L'Ascesa di Skywalker.

La dichiarazione è stata ripresa al termine di un concerto di Williams da Terry Matalas, showrunner de L'Esercito delle 12 Scimmie, che ha prontamente postato il video su Twitter: "J. J. Abrams sta girando questo nuovo film e io credo che stia facendo un lavoro fantastico: penso, ma non vi anticiperò nient'altro perché vi toglierei la curiosità, penso che lo amerete" ha dichiarato il compositore al termine dell'esibizione.

Anche Daisy Ridley, d'altronde, si è detta soddisfatta del finale della trilogia. Abrams ha invece parlato dell'importanza di Leila anche in questo Episodio IX, spiegando i motivi che hanno spinto la produzione ad evitare una poco gloriosa morte off-screen del personaggio.