Secondo John Carpenter il franchise di Halloween non terminerà mai

Qualche giorno fa vi abbiamo confermato che John Carpenter tornerà nel franchise di Halloween per firmare le colonne sonore di Halloween Kils e Halloween Ends, ma l'autore ha rilasciato anche un'altra intervista parlando del futuro della serie che ha creato negli anni '70.

Nello specifico, parlando dei due prossimi film in arrivo, che saranno girati back-to-back e usciranno rispettivamente nell'ottobre 2020 e nell'ottobre 2021, Carpenter ha spiegato che a suo modo di vedere la saga di Halloween non terminerà mai.

"Fintanto che ci saranno così tanti soldi intorno, non metterei in conto un finale" ha spiegato il regista. "Jason Blum mi ha convinto di smetterla di stare seduto in un angolo a lagnarmi e aiutare nella realizzazione di questi film. Nessuno me l'aveva chiesto prima" ha aggiunto, parlando del film uscito l'anno scorso. “Ho adorato ciò che ha fatto il regista, David Gordon Green. Ho pensato che avesse fatto un ottimo lavoro ed è stato fantastico ... Jamie Lee Curtis è stata favolosa, semplicemente favolosa. È ancora fantastica Andate a vedere i prossimi film, perché saranno a dir poco fantastici!".

Il regista lavorerà con suo figlio, Cody Carpenter, per le partiture dei due nuovi film della saga. Per altri approfondimenti vi rimandiamo alla recensione di Halloween di John Carpenter.