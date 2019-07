Secondo Joe Russo Captain Marvel è più forte anche di Thor

Quante dispute abbiamo sentito, in ottica Avengers, su chi sia più forte di chi? Le opinioni naturalmente si sprecano, così come i dettagli da tener presenti nel valutare, ma una nuova arrivata nel roster del Marvel Cinematic Universe sembra aver messo tutti d'accordo.

Certo, 'tutti' è probabilmente una parola grossa considerata l'enormità della fanbase Marvel. Di certo, però, la nostra Carol Denvers ha colpito qualcuno che nell'ambiente conta decisamente qualcosa: parliamo di Joe Russo, ovvero del 50% della regia di Avengers: Endgame, che ha parlato di Captain Marvel come del fattore che ha bruscamente ridimensionato Thor e soci.

Secondo Russo, infatti, l'entrata in scena di Carol durante la battaglia contro Thanos ha fatto sì che gli altri Avengers si sentissero come dei bambini inermi davanti a qualcosa di molto più grande di loro: "Sì, è interessante vedere gli Avengers con Captain Marvel. Penso li abbia davvero ridimensionati alla grande. [...] Lei è così potente, forse addirittura più potente di Thor, e [quando appare] all'improvviso loro hanno di nuovo speranza. Perché ricordano bene cos'è successo alla fine del film precedente, Thanos ha camminato tra di loro come se fossero di carta" ha raccontato il regista.

