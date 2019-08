Per un informatore la Disney gonfia le proprie entrare, la compagnia replica: 'Menzogne'

La Disney è stata accusata da un informatore anonimo di aver gonfiato le sue entrate nella divisione parchi e resort per anni, secondo un rapporto di MarketWatch uscito nelle scorse ore.

Qualche settimana fa, a giugno, l'ex analista finanziaria della Disney Sandra Kuba ha presentato un reclamo alla Securities and Exchange Commission affermando che la società avrebbe gonfiato le sue entrate di ben $6 miliardi nel solo anno fiscale 2008-2009. La compagnia aveva definito le accuse di Kuba "totalmente prive di fondamento".

Kuba ha dichiarato a MarketWatch che le pratiche dei dipendenti che lavorano nella divisione parchi e resort hanno approfittato delle debolezze del software di contabilità dell'azienda. Nella presentazione annuale del 2009 alla SEC, la divisione parchi e resort della Disney ha registrato ricavi per $10,7 miliardi. Kuba ha notato per la prima volta il riconoscimento delle entrate e lo ha riferito al management Disney nel 2013, secondo MarketWatch. Ha detto al sito web di notizie finanziarie di aver presentato una serie di denunce alla SEC a partire dall'agosto 2017, dopo aver inoltrato le sue preoccupazioni ai dirigenti Disney nel 2016, senza ottenere risposta.

Un portavoce della Disney ha dichiarato via e-mail a The Wrap: “Questo ex dipendente, che è stato licenziato per causa, ha insistentemente fatto rivendicazioni palesemente false per oltre due anni. Le affermazioni da lei avanzate alla società sono state accuratamente indagate e sono risultate assolutamente prive di fondamento. È un peccato che MarketWatch, che è a conoscenza dei fatti da mesi, abbia consapevolmente e deliberatamente scelto di dare un palcoscenico alle affermazioni infondate della signora Kuba."

