Secondo i fan i Simpson avevano previsto anche il contagio di Tom Hanks

Il Coronavirus non risparmia neanche il mondo del cinema, come dimostra la notizia di Tom Hanks risultato positivo al test, come la moglie Rita Wilson. Nel 2007 I Simpson - Il Film conteneva un cameo dell'attore, e come sappiamo sono in molti a pensare che la famiglia gialla più famosa di Springfield abbia "predetto" eventi realmente accaduti.

Il caso più eclatante è probabilmente l'elezione di Donald Trump come presidente degli Stati Uniti. Alcuni fan, per questo, riguardando oggi il cameo vedono come una premonizione, per Tom Hanks, del contagio del Coronavirus.

Nella scena in questione, il protagonista di Forrest Gump pubblicizza l'apertura di un nuovo Grand Canyon, spuntando alle spalle di una famiglia di turisti e pronunciando la battuta: "Il governo degli Stati Uniti ha perso la sua credibilità, e così sta prendendo in prestito un po' della mia".

Più avanti, l'attore diceva poi un'altra frase: "Sono Tom Hanks, e vi dico: se mi vedete di persona, per favore, per favore, lasciatemi stare". Ed è probabilmente sulle implicazioni di quest'ultima battuta, risentita oggi ai tempi del contagio, che i fan de I Simpson stanno riflettendo in queste ore.

Così sui social network si possono leggere commenti come: "I Simpson hanno predetto l'auto-quarantena di Tom Hanks e il Coronavirus? Quello spettacolo ha previsto tante cose!", oppure: "I Simpson hanno previsto che Tom Hanks avrebbe preso il Coronavirus" e frasi del genere.

Mentre il virus continua a diffondersi in tutto il mondo, qualcuno si chiede anche: "I Simpson non possono prevedere anche la soluzione?"

Intanto Tom Hanks ha aggiornato i follower sulle condizioni sue e di Rita Wilson, ringraziando i fan per i messaggi di sostegno e le persone che si stanno prendendo cura di loro.