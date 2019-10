Secondo i fan Marvel un effetto del blip ha mandato Quill in confusione

Il blip non dev'essere stata un'esperienza piacevole per supereroi e non che vi sono stati coinvolti sul finale di Avengers: Infinity War. Per qualcuno, però, il ritorno alla vita potrebbe aver riservato qualche trauma in più rispetto ad altri.

Facciamo un passo indietro e torniamo su Titano, per la precisione nel momento in cui un Quill infuriatissimo per aver scoperto della morte di Gamora rende vani tutti gli sforzi fatti per bloccare Thanos e spalanca di fatto le porte alla momentanea vittoria del Titano Pazzo.

Come chiunque abbia visto Infinity War ricorderà, Star-Lord e soci verranno polverizzati di lì a poco dallo schiocco del Guanto. Cinque anni passeranno, dunque, prima che i nostri eroi tornino in vita grazie a Hulk: naturale, però, che dal loro punto di vista la vita abbia ricominciato a scorrere praticamente un attimo dopo esser stati spazzati via dall'universo.

Seguendo questo ragionamento, come alcuni fan hanno fatto notare tramite Reddit, saranno passati sì e no una ventina di minuti, nell'ottica di Star-Lord, tra la scoperta della morte di Gamora e l'arrivo di quella giunta viva e vegeta dal passato. Povero Quill: una simile altalena di emozioni sarebbe dura da reggere per chiunque!

Gli sceneggiatori di Avengers: Endgame, intanto, continuano a svelare nuovi dettagli del film: recentemente ci hanno raccontato la genesi della battuta sul sedere di Cap, mentre con un occhio al futuro hanno voluto dire la loro su quale villain potrà raccogliere l'eredità di Thanos.