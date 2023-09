Secondo Emilia Clarke Avengers era un film stupido? Le parole dell'attrice

Quando la volpa non arriva all'uva dice che è acerba... questo vecchio detto potrebbe calzare a pennello per Emilia Clarke, star di Game of Thrones che pare che abbia definito "Avengers" un film stupido dopo aver dovuto abbandonare il suo ruolo in Iron Man 3 proprio a causa degli impegni nella produzione de Il Trono di Spade.

Emilia Clarke, già votatissima come Mera in Aquaman, tra i suoi crediti vanta una fila interminabile di titoli e di ruoli. Tra questi, però, le manca essere un supereroe. L'attrice ci era andata molto vicina con il filantropo Tony Stark in Ironman 3 ma le cose non sono andate per il verso giusto e, con il peso di Game of Thrones, Clarke ha preferito non mettere troppa carne al fuoco.

Ma quando il Sunday Times le ha chiesto se volesse interpretare un supereroe, l'attrice ha così risposto: "Penso che, se lo facessi, sarei io a ridere. Voglio fare qualcosa di assolutamente stupido e sciocco, come, sai, The Avengers o qualsiasi altra cosa. Qualcosa di cui potrei riderne con gli amici dopo", parole che si riferivano, certamente, al tono più leggero di un film dell'MCU.

Ma Emilia Clarke, malgrado le disavventure con Iron Man, ha avuto comunque il suo ruolo nel Marvel Cinematic Universe nella mini-serie Secret Invasion: l'attrice è G'iah, uno Skrull che si è rivelato proprio negli ultimi episodi, uno dei personaggi più potenti dell'intera Fase 5 dell'MCU lasciando però Secret Invasion con molte domande senza risposta.