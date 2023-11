Secondo Emerald Fennell Saltburn lascerà gli spettatori 'fisicamente provati'

Il trailer di Saltburn non ha tardato a stregarci dal momento della sua condivisione, e ora una nuova intervista alla regista Emerald Fennell ci rivela che il film con Barry Keoghan e Jacob Elordi lascerà il nostro corpo in maniera differente da quello pre-visione.

In una recente intervista riportata da IndieWire, la nostra fonte, la regista ha dichiarato che: "La cosa che mi entusiasma è che questo film ha davvero scosso fisicamente le persone. Le ha fatte sentire eccitate in un modo che le disturba. Ha fatto sì che sentissero che una sorta di violenza latente veniva tirata fuori [da loro]". Il film ha avuto già la sua prima presso il Telluride Film Festival, dunque queste reazioni fisiche di cui parla devono avere un riscontro reale effettivo.

Che questa sensazione fisica derivi dall'incredibile rapporto-chimica creatasi tra i due personaggi principali? La Fennell ha dichiarato, a tal proposito, che: "A volte bisogna lottare. Ci siamo sempre spinti a vicenda per migliorare, a volte fino all'orlo della follia assoluta, devo dire, da entrambe le parti. Ma è così. È molto, molto raro trovare un collaboratore che, anche quando siete entrambi al massimo della stanchezza e dell'intolleranza, riesca a fare qualcosa per l'altro che sia trascendentale".

Siete curiosi di essere anche voi 'provati fisicamente'? Lasciateci un commento per farcelo sapere. Nel frattempo, per chi non la conoscesse, vi rimandiamo alla trama ufficiale di Saltburn.