Secondo Dwayne Johnson Black Adam potrebbe entrare in produzione nel 2019!

La star del nuovo film Rampage,Dwayne Johnson , ha recentemente dichiarato che il copione del solo movie su Black Adam è completo, il che lo ha portato a stuzzicarci sul fatto che la produzione potrebbe iniziare nel 2019...

È passato parecchio tempo dagli ultimi aggiornamenti sullo sviluppo del film su Black Adam; abbiamo riportato moltissime notizie relative Shazam!, certo, ma è normale, il film è attualmente in produzione; quindi non sorprende che escano numerosi aggiornamenti; tuttavia ora Dwayne 'The Rock' Johnson ha cambiato la situazione, regalandoci qualche sprazzo di speranza su un'imminente inizio dei lavori.



Recentemente, Johnson ha rilasciato alcune interviste per promuovere il suo prossimo film, Rampage. Yahoo tuttavia, gli ha chiesto aggiornamenti sul suo prossimo lavoro nel DC Extended Universe, nei panni di Black Adam ed ecco cosa ha detto al riguardo:



"La sceneggiatura è arrivata, è grandioso, ci stiamo lavorando. Sono molto emozionato. Se le cose andranno come speriamo e riusciremo a metterle insieme nel modo giusto, il film andrà in produzione nel 2019."



Sembra che lo sceneggiatore Adam Sztykiel sia stato quindi molto impegnato ultimamante se, come ha dichiarato The Rock, la sceneggiatura di Black Adam è stata già scritta. Sztykiel è stato assunto per scrivere il film a novembre dello scorso anno, dopo aver lavorato con Johnson a Rampage. L'attore ha annunciato via social che lo sceneggiatore era stato preso anche per quest'altro progetto.



Per adesso, il prossimo film che vedremo, dopo Aquaman, sarà Shazam, previsto per il 5 aprile 2019; per l'annuncio ufficiale della data di rilascio di Black Adam, dovremo invece ancora aspettare.