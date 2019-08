Secondo Domhnall Gleeson, il ritorno di Abrams alla regia di Star Wars è del tutto sensato

In queste ore l'Universo di Star Wars è ancora più al centro dell'interesse mediatico grazie al panel Disney+ dove sono state presente le serie live-action The Mandalorian, Obi-Wan Kenobi e Cassian Andor, ma come sappiamo a dicembre sbarcherà finalmente nelle sale l'attesissimo Star Wars: L'ascesa di Skywalker, di cui torniamo a parlare.

A prendere nuovamente in mano le redini della regia dell'ultimo capitolo della saga degli Skywaker è tornato J.J. Abrams, che aveva diretto nel 2015 l'apprezzato Star Wars: Il risveglio della Forza. Mentre alcuni non hanno preso bene la notizia, un anno e mezzo fa, in molti si sono detti soddisfatti del ritorno di Abrmas al comando del progetto, e della stessa opinione è adesso anche Domhnall Gleeson, l'interprete del Generale Hux, che pensa che il ritorno di Abrams "abbia perfettamente senso per la sere".



Dice Gleeson: "Ho davvero amato lavorare con J.J. Abrams e mi è comunque piaciuta anche l'esperienza con Rian Johnson. Diciamo che sono stato un giocattolo per chiunque sia arrivato in questo grande parco giochi, ma quando ho saputo che sarebbe tornato Abrams per me la scelta ha avuto perfettamente senso. Il risveglio della Forza è stato un film immenso e lui capisce davvero a fondo questo universo. È importante correre dei rischi quando si fanno questi film e lui affronta la sfida nel modo giusto".



Star Wars: L'ascesa di Skywalker è atteso nelle sale italiane il prossimo 18 dicembre.