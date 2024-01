Secondo Denis Villeneuve il senso di Dune si capirà nel terzo film della saga

Dune - Parte 2 concluderà il viaggio cinematografico di Denis Villeneuve e la trasposizione del romanzo di Frank Herbert. Tuttavia, il regista ha spesso espresso il desiderio di realizzare un film su Dune: Messiah, che aiuterebbe a spiegare in maniera più soddisfacente il significato di tutto ciò che viene raccontato da Herbert.

"Sto lavorando su quattro sceneggiature diverse. So che Dune: Messiah sarà una di esse, non so se sarà la prossima o la seconda dopo la prossima. Il mio compito era cercare di mantenere vivo il più possibile lo spirito di Frank Herbert e l'intero significato di Dune diventa chiaro con Dune: Messiah" ha dichiarato Villeneuve a Cine21.



Il romanzo originale di Frank Herbert risale al 1965 e si è sviluppato in vari modi nel corso degli anni, generando diversi sequel, film e adattamenti televisivi. Oltre alla Parte 2 in arrivo a marzo è stata confermata Dune: Prophecy, la serie tv legata all'universo di Herbert. Quest'ultimo progetto ha subito diversi cambiamenti e slittamenti nel corso degli anni.



Al momento non sono chiari i tempi di Dune: Messiah:"Non so esattamente quando tornerò ad Arrakis. Potrei fare un diversivo prima, solo per allontanarmi dal sole. Per la mia sanità mentale potrei fare qualcosa nel frattempo ma il mio sogno sarebbe fare un'ultima visita a questo pianeta che amo".



