Secondo Dave Bautista il suo Drax è 'sconfortato' dal non aver ucciso Thanos

A 7 milioni di distanza da Avatar, Avengers: Endgame comincia a strofinarsi le mani nell'aspettativa sempre più concreta di poter divenire il maggior incasso della storia del cinema, e radicato ormai in appena due messi nella cultura popolare e cinematografica, continuiamo a parlare senza sosta del cinecomic dei fratelli Russo.

In una recente intervista con GQ, Dave Bautista ha avuto modo di parlare dell'arrivo del suo Drax all'interno dei Guardiani della Galassia, con il solo obiettivo di uccidere Thanos (Josh Brolin), invece cancellato dall'esistenza da Iron Man (Robert Downey Jr.). Questo, a detta dell'attore, dovrebbe aver lasciato il suo personaggio un po' deluso e amareggiato, perché il suo grande obiettivo era quello di eliminare con le proprie mani Thanos.



Queste le sue parole: "Penso che Drax sia un po' insoddisfatto per non essere riuscito a uccidere Thanos di proprio pugno. Ci ho pensato a lungo a questa cosa. James Gunn è un super creativo e anche un fan, quindi spero che per Guardiani della Galassia Vol. 3 sia riuscito a scavare a fondo in questa dinamica o sia riuscito a trovare un nuovo cattivo per Drax, ma comunque vado so che la gente amerà il film. James è un genio".



Guardiani della Galassia Vol. 3 dovrebbe tra il 2021 e il 2022.