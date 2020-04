Secondo Bob Iger, altri film usciranno su Disney+ piuttosto che al cinema

Con i cinema chiusi in America e nella gran parte del mondo e nessuna uscita significativa ormai rimasta sul calendario originale da qui a luglio, l'industria cinematografica si trova ad affrontare a livello globale una serie di circostanze senza precedenti, poste in essere dalla terribile Pandemia di Coronavirus.

E in un mondo dove le sale devono obbligatoriamente restare chiuse, il modo più veloce, sicuro e fruttuoso di portare i film al grande pubblico sono le piattaforme streaming. Gli studios si trovano dunque davanti al dilemma se posticipare un film o distribuirlo in digitale o via streaming, e anche se la Disney ha optato al momento per un totale - o quasi - rinvio del suo listino per la seconda metà dell'anno o per il 2021, ha ad esempio deciso di distribuire Artemis Fowl di Kennth Branagh proprio su Disney+. E se la Pandemia durasse più a lungo del previsto, sono molti gli altri film che potrebbero approdare sulla piattaforma streaming.



Non stiamo parlando di titoli come Mulan o Black Widow, destinati al cinema non importa come a causa del grande budget investito e della visibilità che hanno. Tuttavia l'ex-CEO e attuale presidente esecutivo Disney, Bob Iger, in una recente intervista ha dichiarato che per altri film l'opzione direct to Disney+ sarebbe più che applicabile, spiegando:



"Ci sono alcuni titoli che abbiamo deciso di spostare su Disney+. Uno lo abbiamo già annunciato, Artemis Fowl, che sarebbe arrivato al cinema entro poche settimane. Altri li abbiamo semplicemente posticipati. In altri casi abbiamo spostato tutto su Dinsey+ molto più velocemente di come avremmo fatto prima, quando non c'era. Forzen II è uno di questi titoli, ma Onward è l'esempio migliore. Era al cinema quando è scoppiato tutto. Ci siamo trasferiti per un breve periodo in pay-per-view e poi diretti su Dinsey+".



Iger continua e conclude: "Dopo Artemis, comunque, potrebbero esserci alcuni altri film che finiremo per mettere direttamente su Disney+, ma per quanto riguarda la maggior parte dei grandi titoli Disney, l'idea è quella di aspettare e rinviare. Come d'altronde già fatto per diversi film".



Cosa ne pensate?