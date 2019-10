Secondo Anthony Daniels le troppe uscite hanno mandato in tilt Star Wars

Da quando la Disney ha comprato Lucasfilm nel 2012, il franchise di Star Wars ha subito una netta accelerata nella produzione di titoli. Negli ultimi quattro anni è uscita una nuova trilogia, che si concluderà a dicembre con L'Ascesa di Skywalker, oltre ai due stand-alone Rogue One e Solo.

Per non parlare della serie The Mandalorian, in arrivo sulla neonata piattaforma streaming Disney+, e di altri eventi correlati, come l'apertura del parco a tema Galaxy's Edge.

Secondo Anthony Daniels, che interpreta C3PO ed è l'unico attore ad essere apparso in tutti i film principali di Star Wars, tutto questo non ha giovato al franchise, rendendolo anzi piuttosto inflazionato. In passato, infatti, la saga ha funzionato anche facendo leva sulla pazienza e l'attesa dei fan. Tra un film e l'altro, nella trilogia originale e in quella prequel, passavano ben tre anni, e ogni nuovo episodio costituiva un evento. Tutto questo è stato invece sacrificato per dare continuamente in pasto al pubblico qualcosa di nuovo.

"Penso che abbiano oltrepassato il segno" a dichiarato recentemente Daniels, "e cavalcato troppo l'entusiasmo. I fan sono ormai sazi. Star Wars è andato in tilt e ha travolto il pubblico."

Sebbene C3PO sia sostanzialmente un personaggio di contorno, immaginiamo Anthony Daniels indossare e togliere la tuta freneticamente negli ultimi quattro anni. Ad ogni modo l'episodio IX di Star Wars, di cui è stata confermata la durata, sta ottenendo le migliori prevendite della saga. Lo stesso Bob Iger, amministratore delegato Disney, ha però ammesso che lo studio ha pubblicato gli ultimi capitoli d Star Wars un po' troppo in fretta. Ha dichiarato che la Disney "starà un po' più attenta al volume e ai tempi" delle uscite in futuro, a cominciare da una pausa dopo l'uscita di The Rise of Skywalker. Nel futuro del franchise sono già previste una nuova trilogia di Rian Johnson, un film scritto dagli showrunner di Game of Thrones e una serie spin-off su Obi Wan.

E voi cosa ne pensate? Il franchise Star Wars sta davvero esagerando?