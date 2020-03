Secondo Anthony Daniels il percorso di C-3PO in Star Wars 'non è finito'

A oltre quarant'anni dall'inizio della saga, Star Wars: L'Ascesa di Skywalker ha chiuso un'epoca. Tra i molti personaggi che ci hanno fatto compagnia sin dall'inizio, nell'Episodio IX è tornato il droide C-3PO, interpretato da Anthony Daniels. Recentemente intervistato in The View, l'attore ha lasciato aperta una porta per il futuro.

Se molti fan danno per scontato che nel franchise di Star Wars non si rivedranno più diversi "veterani" della saga, Anthony Daniels ha invece dichiarato che il tempo di C-3PO "non è finito". Si è inoltre detto molto contento del fatto che, grazie alle tecnologie di oggi, i fan possono far "rivivere" anche a casa, a getto continuo, le scene e i personaggi preferiti.

"Oh, non è finita. Ho detto a JJ [Abrams, il regista], quando stavamo girando, Forse è ora di mettere a riposo C-3PO, per dargli una fine, e lui ha detto: Non sotto la mia guardia. Ma una delle grandi cose che sono successe è che, tornando al 1975, al'epoca non potevi avere video a casa, non esistevano. Solo i grandi studi televisivi potevano averli. Ora, abbiamo attraversato tutte le iterazioni dal laserdisc a qualsiasi cosa, e ora ce l'abbiamo: prima di tutto scaricabile, e alla fine del mese puoi effettivamente acquistarlo su disco. E questa è la cosa importante: quando hai su disco, hai il controllo. Al cinema ti sfugge via, a casa puoi dire: Oh, voglio vedere di nuovo Anthony Daniels in quella scena."

Ciononostante, molti fan non hanno gradito il trailer dell'home video di Star Wars: L'Ascesa di Skywalker, che rivelerebbe troppi spoiler sul film. Chissà se ci sarà davvero ancora spazio nel futuro di Sta Wars per C-3PO, così come per la fantastica creatura tagliata al montaggio dell'Episodio IX.