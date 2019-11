Secondo Adam Driver, 'Fare l'attore ti costringe a essere empatico'

Secondo la collaudata formula della rubrica Actors on Actors di Variety, Adam Driver ha partecipato in coppia con Charlize Theron. Se l'attrice sudafricana partecipa alla corsa agli Oscar con il docudrama Bombshell, Driver è in Storia di un matrimonio di Noah Baumbach, su Netflix dal prossimo 6 dicembre.

L'attore che interpreta Kylo Ren nell'ultima trilogia di Star Wars ha parlato del film, presentato al Festival di Venezia, del rapporto con Baumbach e del modo di lavorare col regista.

"Stavamo parlando di cosa fare dopo e abbiamo pensato a un film tipo The Company. Una specie di musical astratto, ci chiedevamo: Funzionerebbe? E più ne parlavamo più ci convincevamo che dovevamo farlo. Poi abbiamo cominciato a incontrarci, ed è diventata una cosa molto più organica."

Il film, che affronta il delicato tema del divorzio, è qualcosa di molto personale per Noah Baumbach. "Lo è, ma è qualcosa di personale per tutti" afferma Driver. "Ognuno ci ha portato la sua parte di esperienza. Per questo si è evoluto in qualcosa che tutti hanno reso il più personale possibile."

Per quanto riguarda il processo di costruzione del suo personaggio, Charlie, Adam Driver, che ha recentemente parlato dell'imprescindibile esperienza cinematografica in sala, confessa: "Ho sempre la sensazione, quando inizio un film, che finché non indosso un costume e iniziano i primi giorni di riprese non so che fare. Ma poiché ci stavamo lavorando da così tanto tempo, stavolta ho avuto da subito la sensazione che tutti sapessimo cosa stavamo facendo."

Dopo essersi detto fortunato di aver condiviso il set con Scarlett Johansson, parlando del rapporto tra i loro due personaggi Driver ha osservato: "Ho sempre desiderato fare un film in cui il "tifo" del pubblico cambia: nella prima metà stanno con Scarlett e odiano il mio personaggio, poi cominciano a conoscere Charlie e le cose cambiano". E come il pubblico anche lui prende posizione. "Questa è una delle cose che preferisco del fare l'attore: devi essere empatico. Ti costringe a esercitare il cuore in un modo che la maggior parte delle professioni non richiede."

Dai un'occhiata al trailer di Storia di un matrimonio, in streaming su Netflix dal 6 dicembre.